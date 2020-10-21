Узбекистан в январе-сентябре произвел 769,1 тыс. тонн бензина

Узбекистан в январе-сентябре 2020 года увеличил производство бензина на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 769,1 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В январе-сентябре 2020 года объем производства дизельного топлива составил 723,4 тыс. тонн, что на 5,24% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Узбекистан увеличил добычу нефти на 5,38% в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 553,4 тыс. тонн.

Добыча природного газа в январе-сентябре 2020 года составила около 36,07 млрд. кубометров, что на 19,61% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Узбекистан в январе-сентябре 2020 года добыл более 1,02 млн. тонн газового конденсата, что на 34,67% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.