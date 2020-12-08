Японская Balcom купила одного из крупнейших в Узбекистане производителей комплексных удобрений

Японская компания Balcom Co. Ltd купила миноритарный пакет акций узбекистанского производителя сельскохозяйственных химикатов Ifoda Agro Kimyo Himoya за $10 млн, сообщает Trend со ссылкой на xs.uz.

В издании отмечают, что Узбекистан начал открывать свою экономику в 2017 году, но прямые иностранные инвестиции частных компаний до сих пор остаются редкостью.

Reuters называет Ifoda крупнейшим в стране производителем комплексных удобрений и средств защиты растений. Компания производит около 100 тыс. тонн сельскохозяйственных химикатов в год на своем предприятии в Наманганской области.

Ifoda Agro Kimyo Himoya, объем продаж которой в прошлом году составил 211,1 млрд сумов и которую консультировал центральноазиатский инвестиционный банк Bluestone Investment Bank, заявила, что использует деньги для ускорения своего роста и увеличения экспорта.

Что касается Balcom, то это частный диверсифицированный японский холдинг, который управляет предприятиями в сфере автомобилестроения, недвижимости, гостиничного бизнеса и других отраслей.