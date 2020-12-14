Эксимбанк Индии выделит Узбекистану $448 млн

Эксимбанк Индии откроет кредитную линию для Узбекистана на $448 млн. Как передает Trend со ссылкой на kursiv.uz, об этом сообщается на сайте организации. Деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов.

Соответствующее соглашение было подписано между министром инвестиций и внешней торговли РУз Сардором Умурзаковым и генеральным директором Эксимбанка Индии Нирмитом Ведом.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели онлайн-саммита и договорились довести товарооборот до $1 млрд в год. В ходе встречи был подписан ряд документов в области экономики, инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, а также подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.