СЭЗ, МПЗ, технопарки и кластеры Узбекистана выпустили промпродукцию на 27,82 трлн. сумов

В январе-декабре 2020 года в Узбекистане насчитывались 18 специальных экономических зон (СЭЗ), 77 дирекций малых промышленных зон (МПЗ), 10 технопарков и 420 кластеров (кластеры), в которые вошли: в СЭЗ - 526 предприятий, МПЗ - 1675, технопарки - 484 и кластеры - 420 предприятий, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Объём производства промышленной продукции за указанный период всего составил 27,82 трлн. сумов, в том числе: в СЭЗ – 12,27 трлн. сумов, МПЗ – 2,69 трлн. сумов, технопарках - 252,2 млрд. сумов и кластерах – 12,61 трлн. сумов.

Наибольший объём производства промышленной продукции зафиксирован в кластерах – 12,61 трлн. сумов.

В январе-декабре 2020 года наибольший объём производства промышленной продукции пришелся на кластеры – 12,61 трлн. сумов, СЭЗ – 12,27 трлн. сумов, МПЗ – 2,69 трлн. сумов и технопарки - 252.2 млрд. сумов.

Объём строительных работ, выполненных собственными силами, всего составил 104,8 млрд. сумов, в том числе: в СЭЗ - 62,6 млрд. сумов, МПЗ - 41,9 млрд. сумов и кластерах - 0,3 млрд. сумов.

Наибольший объём строительных работ, выполненных собственными силами, зафиксирован на предприятиях, входящих в СЭЗ, - 62,6 млрд. сумов.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования всего составил 6,51 трлн. сумов, из них: в СЭЗ – 3,97 трлн. сумов, МПЗ - 304,6 млрд. сумов, технопарках - 67,7 млрд. сумов и кластерах - 7,9 млрд. сумов.

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль всего составила 1,56 трлн. сумов, в том числе: в СЭЗ - 564,3 млрд. сумов, МПЗ - 249,7 млрд сумов, технопарках - 384,3 млрд. сумов и кластерах - 366,1 млрд. сумов.

Дебиторская задолженность за указанный период всего составила 6,28 трлн. сумов, в том числе: в СЭЗ – 3,17 трлн.сумов (снижение, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, на 14,4%), МПЗ - 534,1 млрд. сумов (рост на 51,8 % соответственно), технопарках - 246,2 млрд. сумов (рост в 15,8 р. соответственно) и кластерах – 2,33 трлн. сумов (рост в 2,9 р. соответственно).

Кредиторская задолженность за этот же период всего составила 10,15 трлн. сумов, в том числе: в СЭЗ – 4,78 трлн. сумов (снижение, по сравнению с соответствующим периодом 9 года, на 1,4%), МПЗ - 918,3 млрд. сумов (рост на 26,1% соответственно), технопарках - 209,5 млрд. сумов (рост в 4,4 р. соответственно) и кластерах – 4,24 трлн. сумов (рост на 2,4 р. соответственно).

Объем отгруженной продукции (товаров и услуг) за пределы республики (экспорт) всего составил 5,99 трлн. сумов, в том числе: в СЭЗ – 1,78 трлн. сумов, МПЗ - 717,5 млрд. сумов, технопарках - 46,6 млрд. сумов и кластерах – 3,45 трлн. сумов.