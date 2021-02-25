Узбекистан планирует приобрести вертолеты Airbus

23 февраля в министерстве транспорта Узбекистана состоялась встреча с представителями Airbus International, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

На переговорах между заместителем министра транспорта Жасурбеком Чориевым и вице-президентом Airbus International по региону Восточной Европы и Центральной Азии Жаком Гарригом были обсуждены текущее состояние и перспективные планы сотрудничества с французской компанией.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, состоялся обмен мнениями о возможности приобретения вертолетов у компании Airbus Helicopters, налаживания авиасообщения в этом направлении, чтобы стать ведущим участником на рынке Центральноазиатского региона. Обсуждены вопросы изучения опыта зарубежных стран по эксплуатации вертолетов и проведению тренингов для пилотов в развитии данного направления.

Также представители Airbus International высказали свои предложения по налаживанию сотрудничества в сфере управления аэропортами. В ходе встречи французская сторона сообщила о планах визита министра торговли Франции в Узбекистан в мае текущего года.

В 2019 году сообщалось, что Узбекистан подписал протокол о намерениях с Францией о покупке 34 вертолетов Airbus для использования в целях оказания неотложной медицинской помощи.