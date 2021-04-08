Узбекистан и Катар подпишут соглашение об открытии прямого авиасообщения

Узбекистан 8 апреля 2021 10:04 (UTC+04:00)
Узбекистан и Катар подпишут соглашение об открытии прямого авиасообщения

Авиационные власти Узбекистана и Катара готовят к подписанию Межправительственное соглашение о воздушном сообщении, а также прорабатывают вопросы налаживания прямых пассажирских рейсов между двумя странами, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров между вице-премьером, министром туризма и спорта Азизом Абдухакимовым и делегацией авиационных властей Катара.

Начальник департамента Службы гражданской авиации Катара Мохаммед Фалех Алхажри отметил, что Узбекистан обладает огромным туристическим потенциалом и богатым историко-культурным наследием, вызывающие большой интерес у катарских жителей.

По его мнению, подписание соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Катаром послужит толчком для дальнейшей активизации сотрудничества между нашими странами и увеличения туристического и делового обмена.

Руководитель департамента Qatar Airways Салам Ал-Самарри подтвердил высокую заинтересованность катарской авиакомпании в выполнении полетов в Узбекистан и использовании режима открытого неба в региональных аэропортах республики, в том числе для привлечения туристов из других стран Персидского залива.

По итогам встречи, стороны договорились о скорейшем разрешении имеющихся вопросов по проекту соглашения и его дальнейшем подписании, а также продолжении диалога по развитию сотрудничества и реализации новых проектов в сфере туризма.

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