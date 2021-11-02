Узбекистан резко увеличил импорт плодоовощной продукции из Ирана

В 2021 году отмечается резкое увеличение импорта плодоовощной продукции в Узбекистан из Ирана, передает Trend со ссылкой на "Kun.Uz".

Как передает East Fruit, за первые три квартала 2021 года Иран поставил в Узбекистан плодоовощной продукции на $30,3 млн против $5,4 млн за тот же период 2020 года.

Основной прирост импорт произошёл в сегменте товарного картофеля. Узбекистан ввёз 126,4 тыс. тонн иранского картофеля на $17,6 млн, хотя в предыдущие сезоны иранский картофель не поставлялся в Узбекистан.

Кроме картофеля, Иран тоже очень резко, в 5,4 раза, нарастил поставки в Узбекистан фиников. За девять месяцев 2021 года в Узбекистан было ввезено более 6,9 тыс. тонн иранских фиников. В два раза за указанный период выросли поставки в страну иранского киви, на 60% - фисташки, на 20% - свежего яблока и в 2,2 раза чеснока.

Также отмечается резкое расширение ассортимента поставляемой из Ирана в Узбекистан плодоовощной продукции. К картофелю, который в последние годы не поставлялся из Ирана в Узбекистан, в 2021 году добавились также такие новые позиции, как тепличный перец, арбузы, тепличные помидоры, тыква, свежий салат, морковь, огурцы, баклажаны и даже изюм, и сушёные овощи.

Правда объёмы импорта всех этих овощей и фруктов были сравнительно небольшими, за исключением сушёных овощей и перца, которых было поставлено более 100 тонн. В обратном направлении, то есть из Узбекистана в Иран, овощи и фрукты по-прежнему не поставлялись.