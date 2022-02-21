В Узбекистане обнародовали рост числа банковских карт в обращении
Лента новостей
Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном включает десятки наименований товаров – посол (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в привлечении зарубежного бизнеса в страну - Орхан Мамедов
Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу
Динамика развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Удмуртией имеет потенциал роста