Узбекский комбинат реализует проекты по модернизации производства

БАКУ /Trend/ - Узбекское АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) намерено реализовать инвестиционную программу до 2026 года, сообщил Trend директор по связям с общественностью АО НГМК Холмамат Раупов.

"Данная программа включает в себя реализацию проектов по расширению действующих мощностей, добычи драгоценных металлов и модернизации производства", - сказал Раупов.

Напомним, что недавно НГМК привлек кредит международного консорциума банков в размере 1,2 миллиарда долларов на реализацию инвестиционной программы. В консорциум банков вошли американские JPMorgan Chase и Citi, французский Societe Generale, швейцарский Credit Suisse, китайский ICBC Standard, казахстанский Halyk Bank и германский Deutsche Bank.

"В текущем году инвестиционная программа комбината утверждена в размере 485 миллионов долларов, часть средств кредитной линии в размере 1,2 миллиарда долларов будет направлена на реализацию этой программы", - сказал Раупов.

По его словам, в планах НГМК на 2017−2026 годы реализовать 27 проектов модернизации действующих и строительства новых производств общей стоимостью более 3 миллиардов долларов. Их осуществление позволит на 30 процентов увеличить производственную мощность комбината.