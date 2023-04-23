Экономика Узбекистана выросла на 5,5% по итогам I квартала

По итогам первого квартала 2023 года рост ВВП Узбекистана составил 5,5 процента, передает Trend со ссылкой на Газета.уз.

Это значительно выше прогноза, который озвучивался на совещании у президента в конце января. Тогда отмечалось, что на фоне перебоев с поставкой электроэнергии и газа из-за январских морозов 3000 промышленных предприятий страны не произвели продукцию на 7 трлн сумов. Сообщалось, что если не будут приняты необходимые меры, рост валового внутреннего продукта в первом квартале может снизиться до 1,5 процента (с 5 процентов до 3,5 процента).

О замедление роста ВВП сигнализировали и данные по промышленному производству. В январе-феврале этот показатель снизился на 3,9 процента, но по итогам марта Агентство статистики сообщило о резком росте промышленного производства — на 4,1 процента.

Внешнеторговый оборот за первые три месяца вырос на 11,9 процента, импорт — на 23,4 процента, однако экспорт упал на 2,6 процента.

Центробанк Узбекистана прогнозировал рост экономики страны на 2023 год в 4,5−5 процентов.