Узбекистан ввел запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 ноября вносится поправка в законодательство, предусматривающая введение административной ответственности за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.

Как передает в среду Trend, соответствующий закон подписан Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно информации, предоставленной министерством юстиции Узбекистана, нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 до 810 долларов).

Министерство подчеркнуло, что исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.

Ранее в законодательной палате отметили, что данная поправка нацелена на повышение мер безопасности и поддержание общественного порядка в стране, а также, что предлагаемая поправка основывается на аналогичном опыте в ряде стран Европы, Казахстане, Марокко, Индии и Индонезии.

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