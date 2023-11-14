Планируется строительство новой дороги между Узбекистаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - На саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказал идею по содействию развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Он подчеркнул, что семь из десяти стран-членов организации не имеют доступа к мировым океанам, и предложил уделить внимание созданию трансграничных торгово-логистических инфраструктур, передает Trend.

По словам премьер-министра, одним из ключевых факторов роста станет международный центр промышленного сотрудничества "Центральная Азия", расположенный на границе Казахстана и Узбекистана. Подобный комплекс также планируется построить на границе с Кыргызстаном. Казахстан также будет строить автодорогу "Бейнеу-Шалкар" для укрепления связей Узбекистана с западными регионами Казахстана и завершения 8-го автодорожного коридора ТРАСЕКА.

Казахстан также фокусируется на развитии морских портов на Каспии, включая строительство контейнерного хаба в порту Актау и многофункционального терминала "Саржа" в порту Курык. Планируется также строительство станционных путей на границе с Китаем для обеспечения стран Центральной Азии, с целью увеличения грузопотока до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Казахстан также активно сотрудничает по развитию Транскаспийского международного коридора и совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией работает над дорожными картами для развития Среднего коридора до 2027 года.