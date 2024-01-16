Узбекистан увеличил импорт угля из Казахстана в 1,8 раза

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Казахстан значительно увеличил поставки угля в Узбекистан, передает Trend.

Объем поставок казахстанского угля увеличился на 1,4 миллиона тонн, достигнув 3,1 миллиона тонн, что составляет рост на 82,3%.

По данным первых девяти месяцев 2023 года, объем экспорта угля из Казахстана в Узбекистан оценивался в 704 тысячи тонн стоимостью 18,2 миллиона долларов. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, где было поставлено 275,7 тысяч тонн на сумму 7,5 миллиона долларов.

Общий импорт угля в Узбекистан за 11 месяцев 2023 года составил 189,2 миллиона долларов, что в 1,8 раза превышает показатели за тот же период предыдущего года (105,8 миллиона долларов). Из этой суммы примерно 80,1 миллиона долларов (42,3%) приходится на поставки из Казахстана.

Также стоит отметить, что Кыргызстан увеличил поставки угля в Узбекистан более чем в 2 раза, поставив 895,4 тысячи тонн угля на сумму 30,9 миллиона долларов. В 2022 году за аналогичный период было поставлено 430,8 тысяч тонн на 13,5 миллиона долларов.