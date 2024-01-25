Узбекистан объявил о запуске нового маршрута грузоперевозок с Китаем

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта Узбекистана объявило о запуске нового маршрута грузоперевозок совместно с Китаем, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, минтранс Узбекистана и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана в сотрудничестве с соответствующими органами Китайской Народной Республики начали реализацию этого нового маршрута грузоперевозок.

Отмечается, что данный торговый маршрут устанавливает связь между Узбекистаном и городом Циньдао на востоке Китая, обеспечивая оперативные, экономичные и безопасные грузоперевозки. Национальные перевозчики Узбекистана, с использованием книжки МДП, успешно осуществляют перевозки грузов в обе стороны по данному маршруту, проходя транзитом через Казахстан через Хоргос в город Циньдао, расположенный на берегу Желтого моря в Китае.