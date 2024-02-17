Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан и Китай обсудили применение новых технологий в сфере образования

Узбекистан Материалы 17 февраля 2024 03:12 (UTC +04:00)
Узбекистан и Китай обсудили применение новых технологий в сфере образования

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахло Турдикулова встретилась руководителем китайской компании Shenzhen Zhilai Education Technology Company с Ли Ченом и генеральным директором компании Guangzhou Silkroad thinktank tec Co.,Ltd Жиан Ланом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в применении новых технологий в образовательной сфере Узбекистана.

Китайская сторона оценила высоко проведенный 25 января в Шэньчжэне узбекско-китайский инвестиционный форум, выразив признание за участие высокопоставленных представителей и предложения по привлечению инвестиций в Узбекистан. Они также выразили готовность к сотрудничеству в области высшего образования и цифровых технологий.

Стороны договорились продолжить практическую работу по вопросам сотрудничества.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости