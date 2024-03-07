Строительство систем накопления электрической энергии в Узбекистане обойдется в $958 млн

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал восемь постановлений о строительстве в стране систем накопления электрической энергии общей стоимостью $958 млн, передает Trend.

Две из этих систем, общей мощностью 250 МВт (500 МВт/час) и стоимостью $254 млн, будут построены в Асакинском районе Андижанской области.

В Уйчинском и Папском районах Наманганской области совокупная мощность системы электрического накопления энергии составит 200 МВт (400 МВт/час), а стоимость проекта — $220 млн.

В Узбекистанском районе Ферганской области мощность системы электрического накопления энергии составит 150 МВт (300 МВт/час), а стоимость проекта — $144 млн.

Три системы накопления электрической энергии мощностью по 100 МВт (200 МВт/час) и стоимостью $110 млн каждая будут созданы в Ташкентской области — Ахангаранском, Пскентском и Паркентском районах.

Китайская компания China Gezhouda Group Overseas Investment Co. будет заниматься строительством новых объектов. Она отвечает за проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию восьми систем накопления электрической энергии, а также за привлечение иностранных инвестиций и принятие на себя возможных рисков.

Эти меры направлены на диверсификацию источников производства электроэнергии, обеспечение стабильного энергоснабжения населения и отраслей экономики энергоресурсами.