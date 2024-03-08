Названа цена поставки газа из России в Узбекистан в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году "Газпром" поставил природный газ в Узбекистан по цене примерно $160 за 1,000 кубических метров, передает Trend.

Согласно информации, эти поставки осуществлялись через газопроводы Средняя Азия — Центр в обратном направлении, начиная с октября 2023 года.

Узбекистан и Россия заключили договор о поставке 2,8 миллиардов кубических метров газа в год.

Сообщается, что российская компания поставила в Узбекистан примерно 1,22 миллиарда кубических метров газа в том же году.

Как сказал Сергея Кондратьев из Института энергетики и финансов, текущая цена на газ позволяет "Газпрому" получать прибыль в размере $20–22 за 1 тысячу кубических метров.