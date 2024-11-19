Назван объем экспорта черешни из Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по сентябрь этого года Узбекистан экспортировал 32 200 тонн черешни на сумму 70,3 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства по статистике Узбекистана, объем экспорта черешни уменьшился на 39,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (45 000 тонн с января по сентябрь 2023 года).

Отметим, что с января по сентябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,4 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1 миллиард долларов США. Этот показатель увеличился на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,3 миллионов тонн в январе-сентябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,3 процента от общего объема экспорта Узбекистана.

Россия стала крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции из Узбекистана с общим объемом 618 900 тонн на сумму 467,3 миллиона долларов США.