Узбекистан и Латвия обсудили экспорт кожевенной продукции на европейские рынки

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председатель ассоциации «Узчармсаноат» Акбар Султанов провел встречу с почетным консулом Узбекистана в Латвии и членом правления Узбекско-Латвийской торговой палаты Владимиром Гальпериным для обсуждения перспектив расширения сотрудничества, передает Trend.

Согласно информации, основное внимание было уделено экспорту узбекской кожевенной продукции на рынки ЕС, где наблюдается рост спроса.

В рамках встречи было отмечено, что в начале 2025 года в Риге и Лиепае планируется открыть два крупных склада общей площадью 4000 квадратных метров. Эти склады будут предоставлены узбекским компаниям для хранения и отгрузки продукции на безвозмездной основе.

Также сообщается, что стороны обсудили возможности экспорта узбекского желатина в Латвию. Было подчеркнуто, что сотрудничество с латвийскими партнерами создаст условия для выхода узбекской продукции на рынки Скандинавии и стран Балтии.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве между ассоциацией «Узчармсаноат» и Узбекско-Латвийской торговой палатой.