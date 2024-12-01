Назван объем экспорта черешни из Узбекистана за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года Узбекистан экспортировал 32 200 тонн черешни на сумму 70,3 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства по статистике Узбекистана, объем экспорта уменьшился на 39,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (45 тысяч тонн за январь-октябрь 2023).

Отметим, что с января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,6 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,4 миллиона тонн в январе-октябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,5 процента от общего объема экспорта Узбекистана.

Россия стала крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции из Узбекистана с общим объемом 712 400 тонн на сумму 539,6 миллиона долларов США.