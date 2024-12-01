Увеличился объем экспорта лука из Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года Узбекистан экспортировал 325 100 тонн лука на сумму 63,2 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства по статистике Узбекистана, объем экспорта увеличился на 24,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (260 200 тонн за январь-октябрь 2023).

Экспорт лука увеличился до 16 300 тонн в октябре 2024 года по сравнению с 5 600 тоннами в сентябре 2024 года.

Отметим, что с января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,6 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,4 миллиона тонн в январе-октябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,5 процента от общего объема экспорта Узбекистана.