Увеличился объем экспорта чернослива из Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года Узбекистан экспортировал 19 100 тонн сушеного чернослива на сумму 26,9 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства по статистике Узбекистана, объем экспорта увеличился на 64,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31 500 тонн за январь-октябрь 2023).

Также экспорт сушеного чернослива увеличился и составил 4 200 тонн в октябре 2024 года по сравнению с 2 800 тоннами в сентябре.

Отметим, что с января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,6 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,4 миллиона тонн в январе-октябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,5 процента от общего объема экспорта Узбекистана.