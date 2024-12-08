Увеличился объем экспорта миндаля из Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь этого года Узбекистан экспортировал 8 300 тонн миндаля на сумму 14,5 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства по статистике Узбекистана, стоимость экспорта миндаля увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший объем экспорта миндаля за указанный период был осуществлен в Пакистан — 1 600 тонн. В Азербайджан было экспортировано 1 200 тонн миндаля, в Россию — 1 100 тонн, в Казахстан — 861 тонн, а в Кыргызстан — 674 тонны.

Отметим, что с января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,6 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,4 миллиона тонн в январе–октябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,5 процента от общего объема экспорта Узбекистана.