Назван объем экспорта граната из Узбекистана за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь этого года Узбекистан экспортировал 3 407 тонн граната на сумму 4 миллиона долларов США.

Как передает Trend, наибольший объем экспорта граната за указанный период был осуществлен в Россию — 2 192 тонны.

В Казахстан было экспортировано 448 тонн гранатов, в Таджикистан — 279 тонн, в Кыргызстан — 266 тонн, а в другие страны — 222 тонны.

Отметим, что с января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,6 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,4 миллиона тонн в январе–октябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,5 процента от общего объема экспорта Узбекистана.