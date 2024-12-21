Назван объем экспорта арахиса из Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 8 300 тонн арахиса на сумму 14,5 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным министерства сельского хозяйства Узбекистана, наибольший объем экспорта арахиса был осуществлен в Пакистан - 1 600 тонн.

Также за этот период экспорт был осуществлен в Азербайджан — 1 200 тонн, Россию — 1 100 тонн, Казахстан — 861 тонна, Кыргызстан — 674 тонны, и другие страны – 2 900.

Отметим, что с января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,6 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,4 миллиона тонн в январе–октябре 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,5 процента от общего объема экспорта Узбекистана.