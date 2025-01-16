Узбекистан предложил проект соглашения ОТГ о переходе на электронный документооборот

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан предлагает рассмотреть вопрос заключения проекта соглашения между государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ) о переходе на электронный документооборот и взаимном признании электронных документов при перевозке товаров.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета при министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалходжа Мавлонов в ходе Х заседания глав таможенных служб ОТГ.

Он напомнил, что 5 ноября 2024 года Узбекистан стал официальным участником рамочного соглашения об упрощении процедур безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Целью данного соглашения является цифровизация документов и их взаимное признание. Азербайджан и Кыргызстан также являются участниками данного рамочного соглашения. В целях дальнейшего углубления сотрудничества в данной сфере предлагаем рассмотреть вопрос заключения проекта соглашения между государственными членами организации тюркских государств о переходе на электронный документооборот и взаимном признании электронных документов при перевозке товаров. В случае одобрения и включения данной инициативы в протокол встречи, мы подготовим и предоставим проект международного договора для рассмотрения сторон. Узбекистан готов к постоянному диалогу, активным действиям и приложит все усилия для успешного сотрудничества", - заявил А. Мавлонов.