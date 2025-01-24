Узбекистан и Египет обсудили планы по укреплению сотрудничества в текущем году

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел телефонный разговор со своим египетским коллегой, министром иностранных дел Бадром Абдель-Ати, передает Trend.

Во время беседы стороны обсудили планы по укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества в 2025 году.

Бахтиёр Саидов отметил высокую значимость усилий Египта, направленных на обеспечение стабильности в регионе.

Как сообщили в МИД Египта, в ходе разговора министры обсудили текущее состояние отношений между двумя странами. Бадр Абдель-Ати подчеркнул важность укрепления политических и экономических связей через развитие существующих механизмов сотрудничества и поддержку взаимодействия между национальными экономическими структурами обеих стран.