Узбекистан и Voltalia подпишут соглашение о закупке электроэнергии для гибридного энергетического комплекса - Кароль Понтэ (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Компания Voltalia готовится подписать соглашение о закупке электроэнергии с Узбекистаном для гибридного комплекса.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend руководитель Voltalia в Узбекистане Кароль Понтэ.

"Гибридный комплекс объединит три технологии - ветровую, солнечную и накопительные системы (BESS) - на одном участке. Команда разработчиков, базирующаяся в Ташкенте, работает над этим проектом уже более года. Экологические и площадочные исследования завершены, а на объекте установлены измерительные мачты. Следующим этапом станет подписание соглашения о закупке электроэнергии с Узбекистаном", - отметила она.

Кароль Понтэ подчеркнула, что Узбекистан подтвердил намерение значительно увеличить долю возобновляемых источников энергии к 2030 году. Министерство энергетики страны активно работает над достижением этой цели, и несколько электростанций на основе ВИЭ уже введены в эксплуатацию.

"Voltalia привержена этой амбициозной цели и намерена развивать, финансировать, строить и обслуживать несколько объектов возобновляемой энергетики в Узбекистане. Помимо традиционных солнечных и ветровых станций, компания также предлагает решения в области систем хранения энергии и солнечных крыш", - подчеркнула она.

Кроме того, руководитель Voltalia в Узбекистане сообщила, что в Хорезмской области ведется строительство солнечной электростанции Сарымай мощностью 126 мегаватт. Первый этап подключения к сети ожидается во второй половине 2025 года.

"Этот проект, первый для Voltalia в Узбекистане, уже стал успешной вехой после того, как компания выиграла тендер в 2022 году. Voltalia имеет долгосрочные планы в стране и стремится успешно реализовать множество других проектов в будущем", - заключила она.