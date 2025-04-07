Развитие парламента - важная задача стратегии "Узбекистан - 2030" - Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Стратегии "Узбекистан – 2030" мы четко определили важной задачей развитие института парламента.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Он напомнил, что за последние годы было принято более 20 законов, направленных на усиление роли законодательной власти в жизни общества и государства.

Особое внимание Президент уделил новой Конституции, принятой в 2023 году. "Полномочия парламента кардинально расширила новая Конституция, принятая на общенациональном референдуме", – отметил он. По словам главы государства, количество исключительных полномочий Законодательной палаты увеличилось с 5 до 12, а Сената – с 14 до 18. Кроме того, парламентариям переданы полномочия по формированию судебных, антикоррупционных и антимонопольных органов.

"Еще более усилено участие парламента в формировании правительства, а также механизмы контроля над правоохранительными органами", – подчеркнул Мирзиёев.

Президент также отметил активную работу местных Кенгашей народных депутатов: "Им передано более 30 полномочий, и этот процесс последовательно продолжается".

Особая гордость – участие женщин в парламентской деятельности. "Сегодня доля женщин в национальном парламенте достигла 38 процентов. Нам особенно приятно, что данный показатель получил оценку Межпарламентского союза как самый высокий рост в Азиатском регионе за последние 30 лет", – сообщил глава государства.

Он также напомнил о запуске молодежных парламентов при палатах Олий Мажлиса в 2021 году и о расширении международного сотрудничества. "Наш национальный парламент установил тесные связи с около 100 зарубежными партнерами. Эффективно работают 80 групп дружбы и совместных комиссий", – добавил Мирзиёев.

В заключение Президент подчеркнул: "Сегодня наши представительные органы взяли на себя большую ответственность за достижение Целей устойчивого развития, поддержку институтов гражданского общества, социальную защиту и сокращение бедности, обеспечение гендерного равенства, борьбу с коррупцией".