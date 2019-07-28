В Тегеране заявили, что ядерный реактор в иранском Араке продолжит работу

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что тяжеловодный ядерный реактор в Араке продолжит свою работу, передает агентство ISNA со ссылкой на иранского парламентария Мехрдада Лахути, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Одним из условий совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Ранее власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Кроме того, официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран способен восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года СВПД, если этого потребуют нужды Тегерана.

"На сегодняшнем заседании, на котором присутствовал Акбар Салехи, был также поднят вопрос о тяжеловодном реакторе в Араке, Салехи заявил, что реактор будет продолжать работать с изменением технологии", - заявил Лахути.

Он добавил, что на заседании Салехи также поднял вопрос о необходимости ядерной деятельности и заявил, что на данный момент у Ирана не намерен продолжать производство ядерной энергии.

"Салехи также отметил, что на данный момент враги Ирана знают, что у нас есть научные и технические возможности для производства ядерной энергии, но мы не намерены производить ядерное оружие, мы не ищем таких возможностей и не будем этого делать", - заявил Лахути.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.