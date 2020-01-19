У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing, считают в Канаде

"Черные ящики" сбитого иранскими военными украинского лайнера все еще находятся в Иране, планов их расшифровки пока нет, заявило Управление по безопасности на транспорте Канады (TSB), передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Насколько мы понимаем... "черные ящики" по-прежнему в Иране", - говорится в заявлении.

"По-прежнему нет уверенных планов о том, когда и где будут расшифрованы и проанализированы самописцы самолета. TSB пошлет вторую команду следователей, которые специализируются на скачивании и анализе самописцев, когда станет ясно, где и когда будет проводиться эта работа", - уточнили в управлении.

Двое канадских следователей покинули Тегеран в воскресенье.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был случайно сбит, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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