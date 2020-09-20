Иран занял 25% от общей мировой добычи нефти и газа в 2019 году

Директор по добыче Национальной иранской нефтяной компании Салех Хенди, отметив, что Иран обнаружил в общей сложности около 5 млрд баррелей извлекаемой нефти в 2019 году, сказал, что это количество эквивалентно 25% мировой добычи нефти и газа в 2019 году, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В 2019 году Иран нашел месторождение Эрам с 2,7 млрд баррелей извлекаемой нефти и 13% от общего объема обнаруженной нефти, а затем месторождение Намаваран с запасом нефти 2,2 баррелей извлекаемой нефти», - отметил он.

«Иран находится в неравной конкуренции, и в этих условиях санкций нам удалось сделать крупнейшее открытие 2019 года», - добавил он.

«На втором месте оказался российский Газпром с 3,18 млрд баррелей, на третьем - British Petroleum с 1,4 млрд баррелей, на четвертом - ExxonMobil с 0,9 млрд баррелей, а китайская компания - на пятом с 0,7 млрд баррелей. При этом Иран занимает первое место в мире», - указал он.