В Иране открылось несколько солнечных электростанций

Президент Ирана Хасан Рухани официально открыл 25 энергетических проектов в трех иранских провинциях посредством видеоконференции, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Правительство открыло проекты по всей стране в соответствии с рекомендациями верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи о резком увеличении производства на текущий иранский год (началось 20 марта 2020 года).

Девять проектов были открыты в Хузестане, один - в Хорасане Резави, и 15 - в Систане и Белуджистане, сообщает Fars News.

Энергетические проекты нацелены на обеспечение устойчивого потребления электроэнергии на пике потребления, особенно летом, улучшение услуг для промышленных центров и создание инфраструктуры для экспорта электроэнергии в соседние страны.

По данным Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, за июль, мощность Ирана по производству возобновляемой энергии достигла 825 мегаватт.

Данные также показали, что это число, как ожидается, удвоится, так как другие проекты с общей мощностью 821 МВт находятся в стадии строительства.

Последние данные Министерства энергетики показывают, что Иран произвел более 4,88 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из возобновляемых источников с момента смещения акцента с ископаемого топлива на более экологичные виды энергии в середине 2009 года.

Этот объем чистой энергии, произведенный в период с июля 2009 года по начало июля 2020 года, сократил потребление ископаемого топлива на 1,386 миллиарда кубометров.

Это также сэкономило 1,08 миллиарда литров воды и предотвратило потерю 455 миллионов киловатт-часов электроэнергии в национальной сети.