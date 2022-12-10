Иран начнет добычу газа на 11-й фазе месторождения Южный Парс в начале следующего года

Иран спустя два десятилетия начнет добычу газа на 11-й фазе газового месторождения «Южный Парс» в начале 2023 года. Об этом в субботу заявил генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании Мохсен Ходжастепур, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«То, что мы видим в месторождении «Южный Парс», является результатом инвестиций в размере 85 млрд долларов за два десятилетия», заявил Ходжастепур, посетив буровую установку на участке B11.

Он сообщил о добыче более 700 млн куб. м газа на месторождении «Южный Парс» ежедневно, добавив, что более 70% газа страны добывается с этого месторождения.

По его словам, в настоящее время проекты на сумму 27 млрд долларов осуществляются в месторождении «Южный Парс».