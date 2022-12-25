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Иран входит в первую пятерку мировых лидеров в области разработки и производства БПЛА

Иран Материалы 25 декабря 2022 19:56 (UTC +04:00)
Иран входит в первую пятерку мировых лидеров в области разработки и производства БПЛА

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что сегодня Иран входит в первую пятерку мировых лидеров в области разработки и производства БПЛА, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Благодаря уверенности в себе и использованию молодых ученых, университетов, научно-исследовательских институтов, научных компаний, и хорошей базы вооруженных сил страны была развита сила беспилотников", сказал генерал Багери.

"Сегодня наши БПЛА находятся на высшем мировом уровне по дальности и производительности в более чем 15 функциональных областях, а также по точности, долговечности и выполнению задач", сказал он.

Он также добавил, что слухи об использовании иранских беспилотников сегодня, вне зависимости от того, что многие из них могут быть ложными, показывают влияние, важность и высокий ранг иранских беспилотников.

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