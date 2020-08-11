Объем экспорта иранской молочной продукции достиг 153,7 млн долларов

Иран экспортировал 152 тыс. 574 тонн молочной продукции или в стоимостном выражении 153 млн 742 тыс. 611 долларов в 30 стран мира за первые четыре месяца иранского календарного года (начался 21 марта 2020 г.). Об этом сообщил представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Иран, который ранее был импортером, в настоящее время превратился в экспортёра молочных продуктов", отметил он, назвав такие страны, как Канада, Германия, Великобритания, Австралия, Россия, Турция, Малайзия, ОАЭ, Бахрейн, Афганистан, Казахстан, Ирак и Новая Зеландия основными импортерами иранской молочной продукции.

По его словам, крупнейшая доля от экспорта иранской молочной продукции относится: Ирак (75 млн 998 тыс. 975 долларов), Афганистан (18 млн. 825 тыс. 170 долларов) и Пакистан (13 млн 411 тыс. 286 долларов).

Иранская молочная продукция, экспортируемая из Ирана, включает свежий сыр, тертый сыр, сыворотку, творог, жиры и масла, полученные из молока, пахту, сливки, йогурт, промышленное сухое молоко и детские смеси.

Он также отметил, что пищевая промышленность Ирана сыграет главную роль в экспорте ненефтяной продукции – 15% общего ненефтяного экспорта страны в прошлом году.