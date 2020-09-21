Экспорт полезных ископаемых составил 20% от общего объема экспорта Ирана
Согласно статистическим данным, общий объем экспорта горнодобывающего сектора и минеральной промышленности за прошедший иранский год (закончился 20 марта 2020 года) составил $8,497 млрд, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
По данным таможенной службы Ирана, в прошлом иранском календарном году общий объем внешнеторгового оборота страны составил $85 млрд. За отчетный период общий объем экспорта составил $41,3 млрд.
За указанный период, экспорт полезных ископаемых составил 20% от общего объема экспорта Ирана. В прошлом году объем экспорта горнодобывающего сектора и минеральной промышленности составил 58,671 млн т, что на 3% больше, чем годом ранее.
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