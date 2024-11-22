Увеличился экспорт продукции Национальной компании медной промышленности Ирана

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) стоимость экспорта продукции Национальной компании медной промышленности Ирана выросла в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 22 октября 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную компанию медной промышленности Ирана.

Сообщается, что стоимость экспорта продукции Национальной компании медной промышленности за 7 месяцев составила 367 миллионов долларов. Однако в аналогичный период прошлого года эта цифра составляла около 20 миллионов долларов.

Национальная компания медной промышленности Ирана отмечает, что в прошлом иранском году (21 марта 2023 г. - 20 марта 2024 г.) продукция компании продавалась на бирже с целью экспорта за риалы. Однако в текущем году (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.) продукция компании продается в долларах США.

Отметим, что, согласно заявлению Национальной компании медной промышленности Ирана, запасы меди в стране составляют 19 млрд тонн. Сарчешме и Сунгун считаются основными медными рудниками Ирана.

Национальная компания медной промышленности Ирана нацелена на увеличение производства меди и медных изделий в стране в текущем иранском году (20 марта 2024 г. - 20 марта 2025 г.).

Добавим, что за 7 месяцев Национальная компания медной промышленности Ирана добыла 174 миллиона тонн рудных минералов.