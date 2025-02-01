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Увеличилось количество международных рейсов через аэропорты Ирана

Экономика Материалы 1 февраля 2025 00:31 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих международные рейсы через аэропорты Ирана, увеличилось на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за 9 месяцев их количество составило 23,8 тысячи, в то время как за аналогичный период прошлого года - 20,5 тысячи.

Месяц

20 марта-21 сентября 2024 г.

21 марта-23 сентября 2023 г.

Процентное изменение

1-й месяц (20 марта - 19 апреля)

2 160

1 513

43

2-й месяц (20 апреля – 20 мая)

2,569

1 795

43

3-й месяц (21 мая - 20 июня)

3 184

2 699

18

4-й месяц (21 июня - 21 июля)

3 385

2 967

14

5-й месяц (22 июля - 21 августа)

3 079

2 581

19

6-й месяц (22 августа - 21 сентября)

3 091

2 859

8

7-й месяц (22 сентября - 21 октября)

2 033

2 138

-5

8-й месяц (22 октября - 20 ноября)

2 017

1 922

5

9-й месяц (21 ноября - 20 декабря)

2 301

2 037

13

Итог

23 819

20 511

16

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

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