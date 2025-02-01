Увеличилось количество международных рейсов через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих международные рейсы через аэропорты Ирана, увеличилось на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).
Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).
Согласно статистике, за 9 месяцев их количество составило 23,8 тысячи, в то время как за аналогичный период прошлого года - 20,5 тысячи.
|
Месяц
|
20 марта-21 сентября 2024 г.
|
21 марта-23 сентября 2023 г.
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (20 марта - 19 апреля)
|
2 160
|
1 513
|
43
|
2-й месяц (20 апреля – 20 мая)
|
2,569
|
1 795
|
43
|
3-й месяц (21 мая - 20 июня)
|
3 184
|
2 699
|
18
|
4-й месяц (21 июня - 21 июля)
|
3 385
|
2 967
|
14
|
5-й месяц (22 июля - 21 августа)
|
3 079
|
2 581
|
19
|
6-й месяц (22 августа - 21 сентября)
|
3 091
|
2 859
|
8
|
7-й месяц (22 сентября - 21 октября)
|
2 033
|
2 138
|
-5
|
8-й месяц (22 октября - 20 ноября)
|
2 017
|
1 922
|
5
|
9-й месяц (21 ноября - 20 декабря)
|
2 301
|
2 037
|
13
|
Итог
|
23 819
|
20 511
|
16
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.