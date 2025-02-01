Увеличилось количество международных рейсов через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих международные рейсы через аэропорты Ирана, увеличилось на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов (Iran Airports Company).

Согласно статистике, за 9 месяцев их количество составило 23,8 тысячи, в то время как за аналогичный период прошлого года - 20,5 тысячи.

Месяц 20 марта-21 сентября 2024 г. 21 марта-23 сентября 2023 г. Процентное изменение 1-й месяц (20 марта - 19 апреля) 2 160 1 513 43 2-й месяц (20 апреля – 20 мая) 2,569 1 795 43 3-й месяц (21 мая - 20 июня) 3 184 2 699 18 4-й месяц (21 июня - 21 июля) 3 385 2 967 14 5-й месяц (22 июля - 21 августа) 3 079 2 581 19 6-й месяц (22 августа - 21 сентября) 3 091 2 859 8 7-й месяц (22 сентября - 21 октября) 2 033 2 138 -5 8-й месяц (22 октября - 20 ноября) 2 017 1 922 5 9-й месяц (21 ноября - 20 декабря) 2 301 2 037 13 Итог 23 819 20 511 16

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.