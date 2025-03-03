Налоговые поступления в Иране возросли

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) налоговые поступления в Иране выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. -20 января 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Налоговое управление Ирана.

Согласно данным, налоговые поступления в стране за 10 месяцев составили 9,2 квадриллиона риалов (около 16 миллиардов долларов). А это, согласно бюджету на текущий иранский год (20 марта 2024-20 марта 2025), исполнение почти на 90%.

Прямые налоговые поступления составили 6,12 квадриллиона риалов (около 10,6 миллиарда долларов, или около 67% налоговых поступлений за 10 месяцев).

За 10 месяцев 33% налоговых поступлений, то есть 3,08 квадриллиона риалов (около 5,37 миллиарда долларов), составили налоги на услуги и продукты. Большая часть, а именно 1,93 квадриллиона риалов (около 3,36 миллиарда долларов), относится к налогу на добавленную стоимость.

Налоговые платежи юридических лиц по прямым налогам составили 4,12 квадриллиона риалов (около 7,19 миллиарда долларов).

Подоходный налог с прямых налогов составил 1,77 квадриллиона риалов (около 3,09 миллиона долларов).

Налог на богатство по прямым налогам составил 230 триллионов риалов (около 401 миллиарда долларов).

В прошлом иранском году (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) налоговые поступления в Иране составили 8,06 квадриллиона риалов (около 192 миллиардов долларов). Это рост на 70,6% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2022 года по 20 марта 2023 года).