В Иране заявили, что Тегеран имеет технические возможности производства ядерной бомбы

Иран обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, но решения руководства страны по этому вопросу нет. Об этом заявил в воскресенье глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не секрет, что у нас [Ирана] есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения [руководства страны] по данному поводу", - указал Харрази, слова которого привел катарский телеканал Al-Jazeera.

Глава стратегического совета отметил, что в течение нескольких дней Иран смог увеличить уровень обогащения урана с 20% до 60%, и "с легкостью может увеличить этот уровень до 90%".

По мнению Харрази, отсутствие гарантий со стороны Соединенных Штатов относительно сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по вопросу об иранском ядерном досье "является ловушкой для любых возможных договоренностей между сторонами". Кроме того, добавил иранский представитель, если бы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было независимым и справедливым, "тогда было бы проще решать разногласия между участниками переговоров".