Иран отверг обвинения США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Тегеран назвал пустыми заявления госсекретаря США Майка Помпео о дестабилизирующей роли Ирана на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

Ранее глава госдепа в ходе визита в Саудовскую Аравию заявил, что Иран "дестабилизирует целый регион".

"То, что госсекретарь США говорил о присутствии и роли Ирана в некоторых странах региона, является повторением пустых и безосновательных заявлений", — сообщил Касеми, чье заявление было публиковано на сайте иранского МИД.

По его словам, присутствие Ирана в "двух соседних странах" связано с консультативной деятельностью, которую страна оказывает по запросу законных правительств этих стран, и направлена на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. Касеми отметил, что Тегеран продолжит оказывать такую помощь до того момента, как власти этих стран будут нуждаться в ней.

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