Раиси пожелал скорейшего выздоровления Эрдогану

Политика 7 февраля 2022 23:07 (UTC+04:00)
Раиси пожелал скорейшего выздоровления Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции в Twitter.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора президент Ирана пожелал Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления.

Напомним, что в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".

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