В Иране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в понедельник в Иране. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к северо-западу от города Равар. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, в свою очередь, отмечает, что магнитуда землетрясения составила 4,9.
О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.
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