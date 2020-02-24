В Иране произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в понедельник в Иране. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к северо-западу от города Равар. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, в свою очередь, отмечает, что магнитуда землетрясения составила 4,9.

О возможных жертвах или разрушениях пока не сообщалось.