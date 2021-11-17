На нефтепроводе в иранской провинции Хузестан произошел взрыв
Мощный взрыв прогремел в среду на нефтепроводе в провинции Хузестан, расположенной на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел на участке близ населенного пункта Рамис. Указывается, что причиной взрыва стал износ оборудования.
Информации о причиненном материальном ущербе или пострадавших не приводится.
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