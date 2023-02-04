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В Иране произошло еще одно землетрясение: есть пострадавшие

Общество Материалы 4 февраля 2023 09:51 (UTC +04:00)
В Иране произошло еще одно землетрясение: есть пострадавшие

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - 4 февраля в 06:15 по местному времени в районе населенного пункта Касре-Ширин провинции Керманшах на западе Ирана в результате землетрясения силой 4,7 балла, пострадали 3 человека.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям иранской провинции Керманшах Афшин Егане.

По словам чиновника, пострадавшие, в результате землетрясения, были госпитализированы.

А.Егане добавил, что сейчас выясняется размер ущерба, нанесенного землетрясением.

Отметим, что 28 января около 21:00 в Хойском районе провинции Западный Азербайджан Ирана произошло землетрясение силой 5,9 балла. В результате землетрясения погибли 3 человека, 1 167 пострадали.

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