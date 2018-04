Афтепати с легендарным DJ Afrojack пройдет в рамках Гран-при Азербайджана Формула 1

БАКУ /Trend Life/ - Афтепати с легендарным диджеем Afrojack состоится в рамках Гран-при Азербайджана Формула 1, сообщили Trend Life в пресс-службе операционной компании Baku City Circuit. DJ Afrojack выступит в пятницу 27 апреля вслед за Jamiroquai

Во время проведения Гран-при Азербайджана Формула 1 зрителей ожидает не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Christina Aguilera и Dua Lipa – которые выступят 27, 28 и 29 апреля соответственно.

"Мы с радостью объявляем о включении сета популярного диджея Afrojack в музыкальную программу 27 апреля на Гран-при Азербайджана 2018 года. Это один из самых ярких фигур в истории электронной танцевальной музыки, который выйдет на концертную площадку Crystal Hall вслед за легендарной группой Jamiroquai . Танцевальная вечеринка придаст изюминку предстоящему гоночному уик-энду и, тем самым, добавит адреналина в роскошную развлекательную программу гран-при. Афтепати продлится до раннего утра. Приглашаю всех не только принять участие в автоспортивном празднике, но и весело провести время в Баку с 27 по 29 апреля!", - отметил глава коммерческого департамента BCC Бюлент Озердим.

DJ Afrojack, являясь обладателем премии «Грэмми» и универсальным продюсером, с легкостью работает в различных музыкальных жанрах и направлениях - от электронной музыки до хип-хопа и поп-музыки. Всемирную известность ему принесла не только собственная музыка, но и сотрудничество с другими известными музыкальными исполнителями - над треком Бейонсе «Run The World (Girls)», ремиксом на песню Мадонны и Дэвида Гетта «Revolver» и над треком «Give Me Everything» в исполнении Ne-Yo и Pitbull. Только в 2018 году DJ Afrojack выпустил множество разнообразных хитов, таких, как Bad Company с DirtCaps, Helium в сотрудничестве с Дэвидом Геттой и Сией и ремикс на трек легендарной группы U2 Get Out Of Your Own Way. Он продолжает много работать с Дэвидом Геттой и в этому году ожидается их совместное выступление на Ибице, а также выпуск нового трека и музыкального видео.

DJ Afrojack получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший неклассический ремикс» на песню Мадонны «Revolver», записанный вместе с Дэвидом Гетто в 1993 году. В общей сложности он был номинирован 4 раза, также включая ремикс на трек Леоны Льюис «Collide»; продюсирование трека Криса Брауна «Look at Me Now» и продюсирование песни «Give Me Everything» в исполнении Ne-Yo, Pitbull и Nayer.

Недавно DJ Afrojack объявил о своем возвращении в 2018 году в качестве резидента Wynn Las Vegas.

Обладатели 4-дневных билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 получат свободный доступ на все концерты мировых звезд - Jamiroquai, Christina Aguilera и Dua Lipa, и все дискотеки, организованные с 27 по 29 апреля. Обладатели однодневных билетов смогут придти на выступления артистов только того дня, который указан на билете.

Любители электронной танцевальной музыки могут купить однодневные билеты только на вечеринки с диджеями и цена билета в общую фан-зону составит 30 AZN. Цена на билет в самую близкую к сцене фан-зону составит 50 AZN. Танцевальные вечеринки в Crystal Hall будут открыты для посетителей с 23:00 каждого дня. Билеты на афтепати можно будет купить онлайн на www.iticket.az, у входа в Crystal Hall, а также в нижеприведенных кассах и киосках:

Зрители будут обеспечены транспортом для того, чтобы добраться от трека Baku City Circuit до концертного зала Crystal Hall.

Обладатели 4-дневных билетов на гоночный уик-энд смогут получить не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях на приморском бульваре Баку, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 26 апреля.

До бакинского этапа Ф1 остался 1 месяц и компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Автор: Вугар Иманов)

