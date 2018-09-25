Народный артист Азербайджана на открытии сезона Метрополитен-опера в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов выступил на открытии сезона Метрополитен-опера в Нью-Йорке, сообщает Trend Life.

Народный артист Азербайджана исполнил партию Абемелеха (газский сатрап) в опере "Самсон и Далила" французского композитора Камиля Сен-Санса. Фотографиями выступления Эльчин Азизов поделился на своей странице в Instagram.

"Самсон и Далила" - самая популярная опера композитора, единственная не сходящая со сцен современных оперных театров.Опера "Самсон и Далила" с участием народного артиста Азербайджана Эльчина Азизова также будет продемонстрирована зрителям 28 сентября и 1, 5, 9, 13, 16 и 20 октября.

(Автор: Джани Бабаева)

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