В Баку отметят 90-летие Огтая Зульфугарова

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения известного композитора, народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", профессора Огтая Зульфугарова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Представители общественности, деятели культуры и искусства 31 мая в 12:00 почтут память композитора во второй Аллее почетного захоронения.

В этот же день в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится вечер, посвященный юбилею Огтая Зульфугарова. В программе выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Рауф Абдуллаев), солисты – заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель), Амина Зульфугарова (флейта) и другие. Четвертого июня в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоится еще одно мероприятие, посвященное 90-летию известного азербайджанского композитора.

Огтай Зульфугаров родился в Баку 31 мая 1929 года. В 1958 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где обучался на композиторском факультете, являясь учеником великого Гара Гараева.

Произведения, написанные композитором в различных жанрах, завоевали любовь слушателей. Огтай Зульфугаров – автор симфонических, инструментальных и камерных произведений. Его симфонии, концерт для флейты, виолончели с симфоническим оркестром, увертюра "Şənlən mənim xalqım", детская опера-балет, песни, романсы и другие произведения занимают особое место в азербайджанском музыкальном искусстве.

Большую часть своей творческой деятельности Огтай Зульфугаров посвятил созданию произведений для детей. Написанные композитором песни "Telefon", "Qatar", "Ovçu", "Gəlinciyim", "Kim sevirsə idmanı?", "Məstanım" и другие произведения любимы слушателями разных поколений и не утратили своей актуальности и сегодня. Около 20 лет Огтай Зульфугаров был художественным руководителем Государственной детской филармонии.

Огтай Зульфугаров скончался 31 августа 2016 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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