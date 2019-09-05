В Стамбуле открылась выставка Сакита Мамедова "Опализм" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре культуры и творчества Tophane-i Amire Университета изобразительных искусств имени Мимара Синана состоялось открытие выставки всемирно известного азербайджанского художника Сакита Мамедова "Опализм", посвященная 60-летию маcтера киcти, сообщает Trend Life. Экспозиция представлена при содействии SOCAR Türkiyə.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, дипломаты и бизнесмены, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. На открытии был отмечен огромный вклад Сакита Мамедова в развитии национального искусства и ее пропаганды за рубежом. В экспозиции представлено более 160 работ мастера кисти.

Имя известного азербайджанского художника, основоположника стиля опализма Сакита Мамедова хорошо известно любителям живописи далеко за пределами нашей страны. Одно только перечисление его регалий и международных наград говорит о невероятном мастерстве этого художника.

Стиль написания картин - опализм происходит от минералоида опала, широко используемого в ювелирном деле.

В греческом языке опал означает "древний камень", а на латыне – "красочный", представляет собой тип камня, который сочетает в себе не только ювелирные качества, но и обладающий исцеляющими, необычайными и вдохновляющими свойствами, отличается многообразием оттенков и переливов - в зависимости от своих свойств: цвета, блеска, прозрачности, твёрдости, примесей различают довольно значительное число разновидностей опалов, но, тем не менее, это всегда будет очень гармоничная и узнаваемая структура. Именно поэтому камень опал так похож на людей. В работах художника можно увидеть как более яркие, легковоспламеняющиеся, так и тусклые, гидрофильные цветовые оттенки опала. То есть опал появляется в картинах, созданных художником в новой форме. Тем не менее, всегда можно заметить определенную художественную сладость и как-бы терапевтическую природу, создаваемую художником в картинах – именно в этом проявляется стиль. Насыщенные цвета на полотнах Сакита Мамедова - такие, как красный, синий, голубой, ярко желтый, светящийся изнутри, не раз завораживали почитателей его искусства. Его картины лечат, успокаивают, лелеют душу, перед ними можно стоять и любоваться часами. Красный - завораживает, синий - одухотворяет, жёлтый - приносит радость, но самое интересное, что цвета будто смешаны и светятся все вместе одновременно.

Выставка продлится до 5 октября.

Сакит Мамедов - народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", профессор, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, граф Геральдической академии Ватикана, обладатель Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена, почетный член Римской Академии современного искусства, действительный член Академии искусств мира, действительный член академии "Турецкий мир", лауреат Международной премии имени Ататюрка, лауреат Японской Международной премии. В честь юбилея Европейской академией естественных наук (ЕАЕН) изготовлена юбилейная марка, а из серии "Великие люди" Академии решением Европейского научного сообщества изготовлена медаль "Сакит Мамедов". Он также обладатель национальных золотых медалей "Сын отечества" и премии "Деде Горгуд", награжден золотыми медалями и орденами Сербии, Турции, Германии, России, Италии Франции, Китая, Португалии и т.д., среди которых – "Шпитцвег", "Леонардо да Винчи", "Моцарт", "Святой Георгий", "Большая золотая рыцарская звезда", "Золотая звезда", "Золотой ангел", "Золотая корона", "Честь Европы", Креста Александра "За заслуги", "Орден Дружбы", "Звезда сенатора Международного рыцарского союза", "Императора Александра I", "Вера", престижной российской премии "Человек тысячелетия". Автор более 10 книг (каталогов). Его работы выставляются во многих престижных галереях мира, он участник выставок в США, Германии, Франции, Италии, Турции, Бельгии, России, Чехии, Швеции, Польше, Австрии, Венгрии, Австралии, более 70 странах. Произведения художника находятся в частных коллекциях известных личностей и музеях мира.

(Автор: Вугар Иманов)

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